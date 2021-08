COVID 19 Misure Covid a San Marino: verso la proroga delle disposizioni attualmente vigenti Domani, 31 agosto, scade il decreto 134

Misure Covid a San Marino: verso la proroga delle disposizioni attualmente vigenti.

Alla mezzanotte di domani scade il decreto legge n° 134, sulle disposizioni per la gestione dell'epidemia da COVID-19, ratificato lo scorso 19 luglio. In attesa di una decisione ufficiale il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta ci ha anticipato che allo stato attuale l'intenzione è di prorogare le misure in essere.

