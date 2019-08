Moavero Milanesi: "Accordo di amicizia tra Italia e San Marino, la revisione andrà avanti"

Nel video le interviste a Enzo Moavero Milanesi, ministro degli Esteri, e a Nicola Renzi, Segretario di Stato agli Esteri

Poco prima del convegno sull'Europa, il ministro degli Esteri italiano, Enzo Moavero Milanesi, ha voluto rassicurare San Marino sul fatto che, nonostante la crisi di governo in Italia ormai conclamata, i tavoli in piedi presso il ministero non decadranno, come quello tecnico per la revisione dell’accordo di amicizia e buon vicinato.

Nel video le interviste a Enzo Moavero Milanesi, ministro degli Esteri, e a Nicola Renzi, Segretario di Stato agli Esteri







VEDI ANCHE:

L'intervento integrale del Segretario Nicola Renzi