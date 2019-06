Mobbing, Usl: fare emergere il fenomeno per affrontarlo

Dopo lo storico voto contro le molestie sul lavoro durante la Conferenza dell'ILO, l'Usl chiede al paese di affrontare con sistematicità il mobbing, “con il contributo di tutte le parti sociali e avendo il coraggio di fare emergere tali “pratiche”, poiché troppo spesso sono taciute e considerate “parte del gioco”. Fondamentale per l'Usl che ogni parte, che sia sindacale, datoriale o politica, si faccia carico del problema individuando le modalità ottimali per affrontarlo. “Rendere i luoghi di lavoro ambienti liberi da tali fenomeni – conclude - deve essere obiettivo di tutti, in quanto determinerebbe un innalzamento della qualità di vita ed un benessere per tutti i lavoratori e per tutte le persone coinvolte.