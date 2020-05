DECRETO 68 Mobilità dentro e fuori il territorio: le spiegazioni del Segretario Canti Ci si potrà muovere anche fuori confine nei territorio limitrofi ma solo per determinate esigenze e individualmente

Da domani non occorreranno più motivazioni per muoversi in territorio. “Non c'è più nessun limite riguardo gli spostamenti dentro San Marino – spiega il Segretario di stato per il Territorio Stefano Canti – ma chiediamo uno sforzo per continuare a rispettare i presidi di sicurezza e il distanziamento sociale”. Ci si potrà muovere anche fuori confine, ma solo individualmente e per esigenze lavorative, motivi di salute, visite ai congiunti e rientri presso i propri domicili, abitazioni o residenze.

Sui confini quelli chiusi restano chiusi mentre i varchi come il confine di stato di Dogana resterà aperto e senza presidio: “I controlli – spiega il Segretario – verranno spostati all'interno del territorio”.

