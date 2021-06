AMBIENTE Mobilità sostenibile: auto elettriche in mostra al Parco Ausa di Dogana

Nell'area manifestazioni del Parco Ausa in mostra per l'intera giornata una serie di auto elettriche messe a disposizione da diverse concessionarie anche con la possibilità di effettuare una prova su strada. L'occasione per parlare di mobilità elettrica e attrezzature di ricarica con esperti presenti sul posto, disponibili a fornire informazioni e chiarimenti.

