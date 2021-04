Mobilità sostenibile ed energie rinnovabili: la realtà di Oracolum

Oracolum è una ditta artigianale sammarinese nata principalmente con il desiderio di contribuire allo sviluppo della mobilità elettrica sia a San Marino sia nelle zone limitrofe.

"La mia ditta - spiega Nicola Righi - ha come core business l'installazione di strutture di ricarica per veicoli elettrici ma si occupa anche di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oltre ai classici lavori da elettricista". "Insieme a Luciano Zanotti sono stato uno dei primi - aggiunge - che si è occupato di fotovoltaico a San Marino".









Sul tema energie rinnovabili la Repubblica si trova in una buona posizione nel ranking mondiale, per quanto riguarda la mobilità elettrica si può fare ancora molto di più, evidenzia Nicola Righi: "Questo settore può portare tantissimi vantaggi in termini economici sia a San Marino come stato, sia ai singoli operatori di San Marino".

La caratteristica che più contraddistingue e rende riconoscibile Oracolum è proprio il suo mezzo di trasporto, un furgone 100% elettrico: "Ho fatto questa scelta - spiega - perché voglio dimostrare che oltre a spostarsi per diletto si può anche lavorare con questi mezzi senza l'ansia di ricarica, anche perché San Marino è dotata di ben 23 postazioni di ricarica. In questo modo posso dare un servizio coerente con quello che io propongo".

Nel servizio l'intervista a Nicola Righi (Oracolum)