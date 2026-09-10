DIRITTI Mobilità transfrontaliera e disabilità: Attiva-Mente chiede un confronto con Italia e Ue Dai collegamenti con Rimini alla European Disability Card, l’appello alle istituzioni per rafforzare accessibilità e reciprocità oltre confine: "Non chiediamo privilegi, ma pari possibilità di muoversi e partecipare”

Mobilità transfrontaliera e disabilità: Attiva-Mente chiede un confronto con Italia e Ue.

Garantire alle persone con disabilità sammarinesi una mobilità oltre confine più accessibile e condizioni più vicine a quelle riconosciute ai cittadini con disabilità italiani ed europei. È la richiesta di Attiva-Mente, che invita le istituzioni ad approfondire il tema attraverso accordi e cooperazione con Italia e Unione Europea.

L’associazione distingue due aspetti: l’accessibilità concreta dei trasporti transfrontalieri e il riconoscimento, una volta all’estero, delle agevolazioni collegate alla disabilità. Tra gli esempi viene citato il collegamento pubblico Rimini-San Marino, dove pedana sollevatrice e sistema di aggancio della carrozzina sono disponibili su richiesta con almeno 24 ore di preavviso. “La libertà di movimento significa anche poter decidere di partire, cambiare programma o semplicemente prendere un autobus senza essere costretti a organizzare ogni spostamento il giorno precedente”, sottolinea Attiva-Mente.

Sul fronte delle agevolazioni, l’associazione richiama la tessera sammarinese PiùPerTe, la Carta Blu di Trenitalia e le prospettive della European Disability Card, auspicando forme di reciprocità e riconoscimento anche per i cittadini sammarinesi. “Il punto centrale di queste nostre considerazioni non è chiedere privilegi”, precisa Attiva-Mente, ma evitare che oltrepassare il confine comporti “maggiori difficoltà nel muoversi e minori opportunità”. “Un confine dovrebbe separare due Stati, non una persona dalle possibilità di muoversi e partecipare”, conclude l’associazione.

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