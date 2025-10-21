OTTOBRE ROSA 2025 Moda, bellezza e nutrizione al centro dell'evento di Giorgia Boutique a sostegno di ASDOS Momento centrale della giornata la conferenza “La prevenzione inizia oggi”, con Omeofarma. Focus sulla corretta alimentazione in chiave preventiva e l'importanza vitale di una diagnosi precoce.

Una giornata interamente dedicata al binomio tra benessere e prevenzione per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore dell'Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno. È l'evento promosso da Giorgia Boutique, all'interno di Ottobre rosa, realizzato con il patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità e in collaborazione con l'ISS. Momento centrale della giornata la conferenza “La prevenzione inizia oggi”, con Omeofarma. Focus sulla corretta alimentazione in chiave preventiva e l'importanza vitale di una diagnosi precoce.

"I dati statistici ci dicono che oltre il 30% dei tumori è prevenibile con gli stili di vita e tra questi una corretta nutrizione - spiega Simona Casadei, medico oncologo nutrizionista - ci sono delle linee guida ben precise che vengono aggiornate ogni 4-5 anni ed è avvenuta proprio nel 2025 questa nuova direttiva dell'Associazione Europea per la lotta contro il cancro che è una linea sottile di consiglio su come abbinare i cibi, su quali cibi scegliere. Importante in particolare i cibi che provengono dalla natura, quindi cereali integrali, le verdure, i legumi e indicazioni su quali cibi invece ridurre come la carne lavorata, la carne rossa".

Corretti stili di vita fondamentali da portare avanti tutti i giorni, rimarca Simona Casadei, tanto più in caso di diagnosi di tumori sia durante che dopo le terapie.



Nel servizio l'intervista a Simona Casadei (Medico oncologo nutrizionista)

