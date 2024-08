Mode e tendenze dell'estate 2024: dal trikini in spiaggia al tatuaggio sui denti

Da sempre la moda ha le sue regole e tempi. Da quelle più diffuse e apprezzate, a quelle più ricercate e alternative. Ognuno di noi prende frammenti di stili, anche diversi, e li unisce in un proprio mosaico personale. Ma ci sono delle vere e proprie tendenze che stanno caratterizzando quest'estate: "la ciabatta a fascia, con calzettone bianco, sta spopolando - racconta Elisa Rovesta, autrice rubrica Stili umani Panorama.it -.In spiaggia il re è il trikini, che lascia un segno dell'abbronzatura molto particolare. Un'altra tendenza è la garden girl: vestita con temi floreali e fotografata in mezzo ai fiori. Una novità curiosa è invece il tatuaggio sui denti, realizzato dal dentista".

Veicolo di stili e tendenze nella nuova era sono ovviamente i social. Ma la geografia della moda non è sempre uguale: "Alcune vengono importate dagli Usa - spiega la Rovesta -, altre sono autoctone. Sicuramente un mezzo di diffusione sono i social, in particolare Tik tok, che diffonde le mode a macchia di leopardo".

Nel video l'intervista a Elisa Rovesta, autrice rubrica Stili umani Panorama.it



