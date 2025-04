PENSIONI Modello IGR "G" per pensionati disponibile solo online La Segreteria di Stato alla Previdenza ricorda: niente più spedizioni cartacee, documento da scaricare online

La Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia comunica a tutti i pensionati che il Modello IGR "G", contenente i redditi da pensione relativi all'anno precedente, è ora disponibile esclusivamente in formato digitale. Come precedentemente annunciato dall’Istituto per la Sicurezza Sociale, questo documento non verrà più inviato tramite posta.

I pensionati dovranno dunque scaricarlo direttamente dal Portale della Repubblica di San Marino, all’indirizzo gov.sm, utilizzando i servizi "ARPA – Archivio Posizioni Assicurative" e "IGR G – Imposte Dirette Patrimoniale". Per accedere è richiesto un nome utente e una password; chi non li possiede dovrà procedere con la registrazione.

La Segreteria ricorda inoltre che la dichiarazione dei redditi per l’anno fiscale 2024 va presentata entro il 31 luglio 2025. Coloro che riceveranno più certificati nel 2024, dovranno invece compilare il Modello IGR "L". Eventuali importi dovuti per il Modello IGR "G" devono essere saldati entro il 31 luglio 2025 tramite il modulo allegato al modello stesso oppure mediante bonifico bancario. Attenzione però: chi compilerà il Modello IGR "L" non dovrà utilizzare il modulo di pagamento allegato al Modello IGR "G", poiché l’imposta verrà ricalcolata.

