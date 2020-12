NOTIZIA DI SERVIZIO Modifica temporanea orari di sportello Ufficio Pianificazione Territoriale e Sportello Unico per l’Edilizia

Il Direttore della Funzione Pubblica, rende noto che, a causa di alcune necessità riorganizzative interne temporanee, da lunedì 14 dicembre e fino a giovedì 31 dicembre 2020, l’Ufficio Pianificazione Territoriale e Edilizia e lo Sportello Unico per l’Edilizia osserveranno apertura negli orari della fascia mattutina dal Lunedì al Venerdì, con chiusura dello sportello al pomeriggio. Non cambiano invece le modalità di accesso all’Ufficio rispetto a quanto già in essere, con prenotazione dell’appuntamento con le consuete modalità in essere.

