ANIMALI Moffetta dispersa per San Marino, appello per riportare Teddy a casa

Moffetta dispersa per San Marino, appello per riportare Teddy a casa.

È sparito da casa da otto giorni Teddy, un esemplare di moffetta domestica, di colore bianco. "È stato allevato in casa" ci spiega la proprietaria Barbara Nicoli, "è sgattaiolato fuori dalla finestra, ha alzato una zanzariera ed è scappato da una serranda abbassata. Riesce ad infilarsi ovunque dato che fa parte della famiglia dei procioni".

Teddy ha cinque mesi e proviene da un allevamento certificato. È sverminato, vaccinato e deghiandolato, quindi non emette cattivo odore. L'ultimo avvistamento è avvenuto stamattina nei pressi del Santuario di Valdragone, mentre due giorni fa era nei pressi della piscina di Borgo Maggiore. "Si sta spostando per San Marino, e potrebbe essere scambiato per un gatto" ci spiega Barbara, "ho molto timore che entri nelle zone di caccia, in cui potrebbe accadere una tragedia".

"Se lo vedete vi chiedo di avvisarmi, - aggiunge - non è pericoloso ma potrebbe mordere dato che è piccolo e spaventato". Barbara chiede di essere contattata al telefono ai numeri 3396877747 o 3348992557 per qualsiasi avvistamento e ringrazia chi potrà darle qualsiasi informazione utile per riportare il cucciolo a casa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: