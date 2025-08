Molestie sul lavoro: Regione e sindacati insieme per sostenere le vittime

Violenza di genere e molestie sul lavoro, un problema culturale, che richiede un approccio sistemico e integrato. Emilia Romagna e sindacati uniscono le forze, e firmano un protocollo d'intesa. Viene attivato un percorso sperimentale gratuito di ascolto e supporto psicologico nei consultori, in collaborazione con le Ausl. Punti di forza: formazione e prevenzione.

"Cerchiamo di anticipare il problema, andando oltre il concetto di mera repressione – sottolinea Gessica Allegni, assessora regionale alle Pari opportunità, che plaude al “prezioso lavoro di squadra”. “Le molestie, le discriminazioni e le violenze nei luoghi di lavoro – spiega - riguardano soprattutto le donne e nel 98% dei casi sono effettuate da uomini. Per cui è un tema che riguarda in particolar modo la violenza di genere e infatti questo protocollo rientra in tutta una serie di azioni del piano contro la violenza di genere della Regione”.

“Tutti noi abbiamo reazioni di sdegno e indignazione tutte le volte in cui veniamo informati di di molestie e violenze nei confronti di qualsiasi lavoratore”, afferma Massimo Fabi, assessore regionale alla sanità. Le vittime - evidenziano i dati statistici - sono donne nel 75% dei casi. “Questo – continua Fabi - manifesta il persistere all'interno della nostra cultura di una percezione della donna come non eguale rilevanza nella dignità e nei diritti che ha come persona”.

Per Isabella Pavolucci della Cgil, il protocollo ribadisce che la violenza fuori e dentro i luoghi di lavoro non può e non deve rimanere un fatto privato o individuale. Ma ha la necessità di un approccio comune e collettivo”, “per far sì che si comincino percorsi culturali di cambiamento nel rispetto dei generi e a prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza”.

“Si chiude un primo pezzo di percorso” - commenta Orietta Ruccolo della Cisl, che punta i riflettori sulla formazione. “Crediamo sia davvero un qualcosa di importante e innovativo perché dà il senso al voler, da parte delle organizzazioni sindacali, creare e rafforzare la rete di collaborazione fra tutti i soggetti che di fatto possono poi contribuire ad arginare il fenomeno”.

Con la firma del protocollo Regione e sindacati vogliono inviare un forte messaggio: “Che in questa regione, di fronte a molestie e violenze sul lavoro, non ci si volta dall'altra parte – dice Daniela Brandino della Uil - ma siamo presenti e vogliamo fare in modo anche di dire a tutte le lavoratrici e ai lavoratori che da oggi in poi non sono più da soli”.

Nel servizio le interviste a: Gessica Allegni, assessora regionale Pari opportunità; Massimo Fabi, assessore regionale alla sanità Emilia-Romagna; Isabella Pavolucci Cgil Emilia-Romagna; Orietta Ruccolo Cisl Emilia-Romagna; Daniela Brandino Uil Emilia-Romagna