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Molinari (Gruppo Sae): "Per conquistare una comunità serve un giornalismo di qualità"

Il direttore editoriale del Gruppo Sae è intervenuto alla presentazione dei palinsesti di San Marino Rtv dallo studio di Roma

di Francesca Biliotti
29 set 2026

Il direttore editoriale del Gruppo Sae Maurizio Molinari, intervenuto alla presentazione dei palinsesti di San Marino Rtv, spiega cosa serva, ancora oggi, ad una informazione che sia realmente di qualità.




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