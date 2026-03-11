Mondi virtuali: Sergio Metalli porta al Bolshoi di Mosca le scenografie digitali per "Otello"

“La creatività non conosce differenze di lingue e di nazioni, unisce i popoli e crea nuova cultura”: è uno dei motti che guidano l'attività ultradecennale di Sergio Metalli nel costruire universi virtuali per i più grandi teatri del mondo. Fondatore di Ideogamma, azienda trasferitasi sul Titano nel 2022 rientrando in San Marino Innovation, unisce l'attrazione per l'immagine ad avanzate tecnologie, per la realizzazione di scenografie digitali. Ad oggi ha lavorato a progetti per 400 spettacoli, da Astana a Pechino passando per tante capitali europee. In queste ore ha raggiunto Mosca per una prima assoluta al Bolshoi, tempio della danza e dell'opera: il prossimo 26 marzo andrà in scena l'Otello di Verdi, per la regia di Giancarlo Del Monaco, figlio del grande tenore Mario del Monaco. "Questo 'Otello' mi appassiona particolarmente - rivela Metalli - perché fa parte dei festeggiamenti dei 250 anni di vita del Bolshoi, quindi è sicuramente un piacere ma anche un po' di responsabilità per ottenere un prodotto di alto livello, come mi hanno chiesto, che vuol dire anche avere e seguire una drammaturgia ma anche creare immagini con delle tecnologie che permettano di lavorare in tempi brevi".

Parallelepipedi in movimento, vento, un suggestivo mare in tempesta: tutto si muove nell'aria. Nei bozzetti che Sergio Metalli ci mostra in anteprima, la scena immersiva che cambia, fusa con la scenografia teatrale curata dallo spagnolo Antonio Romero. Dietro a tutto questo, una visione e la volontà di portare lo spettatore ad una partecipazione attiva, senza mai perdere il senso drammaturgico dell'opera. "Tu puoi fare una scena, inventarla, cose diverse come questa che è costruita con cubi mobili in metallo, - spiega Sergio Metalli - però bisogna mai esimersi da seguire la drammaturgia perché poi il rischio è che il pubblico perda la coscienza di ciò che avviene in scena e se il pubblico si distacca si perde un po' la forza dell'avvenimento. Quindi tutto quello che viene fatto, realizzato, prodotto, mosso eccetera è sempre per mantenere coinvolto il pubblico".

Nel video l'intervista a Sergio Metalli, fondatore e titolare Ideogamma Art Innovation.