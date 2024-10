RITORNO DA BARDONECCHIA Mondiali di Canicross: la soddisfazione della squadra sammarinese

È il primo mondiale per la squadra sammarinese di Canicross e sono già arrivate le prime medaglie. Di ritorno da Bardonecchia, Torino, Sara Valentini è oro, insieme al cane Byron, nella categoria Adapted per gli atleti disabili. Un'enorme soddisfazione, ma non basta. Arriva anche l'argento di Ruggero Marchetti e il bronzo di Barbara De Biagi. Quinto posto per Paola Carinato, presidente dell'associazione Canicross San Marino, che ha curato la preparazione dei sei atleti, formando una squadra giovane e inclusiva.

Nel servizio le interviste a Paola Carinato (Presidente San Marino Athletics Academy), Ruggero Marchetti (Argento), Emma Buscarini e Sara Valentini (Oro)

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: