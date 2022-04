1° APRILE 2022 Monica Cirinnà: “San Marino esempio nel mondo d'integrazione e uguaglianza”

Fra gli ospiti che hanno seguito le celebrazioni dell'insediamento dei Capitani Reggenti, a San Marino, Monica Cirinnà, prima firmataria della legge che ha istituito le unioni civili in Italia, sia per le coppie omosessuali sia per quelle eterosessuali. Commentando, ai microfoni di San Marino Rtv, l'elezione alla Suprema magistratura di Paolo Rondelli - primo rappresentante Lgbt+ ad essere nominato Capo di Stato -, ha affermato che “San Marino è un esempio nel mondo d'integrazione e uguaglianza, senza alcuna discriminazione”. Sottolineando di conoscere Rondelli da molti anni, ha espresso il desiderio che questa nomina possa essere “un esempio che sarà seguito da altri Paesi”.

