Monica Goracci è la nuova direttrice responsabile de La Serenissima. Prende il posto di Fuiano

Monica Goracci torna alla guida del giornale La Serenissima come direttrice responsabile, subentrando a Gian Maria Fuiano, che ha lasciato l'incarico dopo un anno. "Ho visto nascere questo giornale perché l'ho creato - racconta la Goracci -. E' nato un po' dalle ceneri di San Marino Oggi nel 2015. Ero molto affezionata a questo giornale ma poi per varie vicissitudini mi sono dovuta allontanare". La nuova direttrice responsabile ha salutato i suoi lettori con un editoriale nella prima pagina de La Serenissima. Il suo giornale – spiega – sarà all'insegna della "serena informazione". "Quello che mi aspetto è un giornale pulito, limpido e senza attacchi - continua la direttrice -. Pensiamo a rubriche di sport e poi tanta cultura. Oltre, ovviamente, alla politica e alla cronaca, ma assolutamente senza accanimenti". In arrivo collaborazioni di spessore che arricchiranno il giornale: un prodotto – precisa la Goracci – che vuole scacciare qualsiasi ombra di faziosità: "Non ho mai avuto appartenenze di nessun tipo - conclude -. Il giornale era diventato un prodotto che non mi apparteneva, ma l'editore mi ha convinta a tornare. Sarà un giornale tranquillo, ma gli articoli di rilievo dovranno essere firmati".

Nel video l'intervista a Monica Goracci, direttrice responsabile La Serenissima