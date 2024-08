VARIANTE CLADE1B Monkeypox: chi dovrebbe vaccinarsi e come ci si contagia con la nuova variante? I soggetti a rischio, spiega il virologo Pregliasco, restano gli uomini che fanno sesso con uomini e chi ha più di un partner

Continua a diffondersi al di fuori dell'Africa il vaiolo delle scimmie: nuovo caso in Pakistan, ma ancora non è chiaro se si tratti della variante “Clade1b”. L'Oms ha già dichiarato l'emergenza globale. Da metà giugno a inizio agosto nelle strutture seguite da Medici Senza Frontiere in Congo sono stati già assistiti 1.159 pazienti, 431 dei quali gravi. Ieri il primo caso in Svezia.

La malattia, chiamata ora “Mpox”, in sostituzione di “Monkeypox”, in genere non si trasmette facilmente. Tra i sintomi: febbre, dolori muscolari, mal di testa, rigonfiamento dei linfonodi e le caratteristiche manifestazioni cutanee. La malattia si risolve spontaneamente in 2-4 settimane, ma può avere effetti gravi sui soggetti fragili. La nuova variante, però, cambia gli equilibri.

E' ora più facile contagiarsi, spiega il virologo Fabrizio Pregliasco che spiega: "basta un contatto interpersonale stretto, ma anche un contagio legato a un vestito, lenzuola o asciugamani contaminati dalle secrezioni emesse dal soggetto infetto e malato".

Oggi chi dovrebbe vaccinarsi? I soggetti a rischio, spiega il virologo, sono uomini che fanno sesso con uomini oppure chi ha più partner. C'è un vaccino a singola dose per chi ha già ricevuto nel passato la vaccinazione antivaiolosa. Oppure le due dosi, a distanza di un mese. "E' chiaro però - aggiunge Pregliasco - che la situazione è in evoluzione e dovremo monitorarla". La comunità scientifica ha a disposizione sia un vaccino sia un antivirale specifico.

Le istituzioni europee, al momento, parlano di rischio basso. L'azienda che produce il vaccino, la Bavarian Nordic, ha chiesto all'Ema di autorizzarlo per gli adolescenti: una delle fasce più colpite. Ad oggi nessun caso in Italia. Situazione sotto monitoraggio anche a San Marino, spiega il segretario alla Sanità, Mariella Mularoni.

Nel servizio l'intervista a Fabrizio Pregliasco (virologo)

