Monopattini, arriva il “targhino”: le nuove regole italiane e il caso San Marino

Tra un mese esatto in Italia scatteranno i nuovi obblighi di targa e assicurazione per i monopattini elettrici. Dal 16 maggio 2026, infatti, questi mezzi dovranno necessariamente circolare dotati di un contrassegno identificativo adesivo e di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Chi non si adegua andrà incontro a sanzioni amministrative severe, comprese tra 100 e 400 euro.

La procedura per ottenere il cosiddetto “targhino” è interamente digitale. L'istanza va presentata accedendo, tramite credenziali SPID o CIE, alla piattaforma "Gestione pratiche online" del Ministero delle Infrastrutture italiano. Una volta inoltrata la domanda, la Motorizzazione incaricherà l'Istituto Poligrafico per la stampa del contrassegno plastificato e anti-contraffazione, che il proprietario potrà in seguito prenotare per il ritiro e applicare sul mezzo.

Sul fronte dei costi, la spesa è di 8,66 euro, a cui andranno sommati l'imposta di bollo e gli eventuali diritti di motorizzazione. La polizza ha invece un costo stimato tra i 25 e i 150 euro annui, in base alle garanzie scelte.



Le nuove disposizioni puntano a rafforzare sicurezza e tracciabilità, in un contesto in cui le infrazioni già oggi restano frequenti: 126 l'anno scorso a Rimini, e già 24 nei primi mesi del 2026. Tra le più comuni guida senza casco, trasporto di passeggeri e circolazione irregolare. Diverse le multe anche per circolazione sul marciapiede, transito contromano, guida in stato di ebbrezza e mancato rispetto dello stop.

E a San Marino?

Ad oggi l'uso dei monopattini non è regolamentato. Ciò significa che un cittadino del Titano non può utilizzare il proprio monopattino a Rimini restando nelle regole. Infatti, da straniero, non ha la possibilità di targare il proprio mezzo in Italia, a meno che non sia anche italiano iscritto all'Aire. Questo almeno per ora. Perché la norma di modifica del codice della strada è al vaglio del Gruppo per la Sicurezza Stradale, "che - spiega dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti la dirigente Sara Giusti - sta valutando l'opportunità di limitare le categorie di strade pubbliche su cui sarà ammessa la circolazione dei monopattini ed eventualmente di dotare i medesimi di targa di riconoscimento, considerato che la diffusione di questi mezzi di micro mobilità sul territorio sammarinese è molto limitata rispetto a quanto avviene nelle zone limitrofe".

La dirigente Urat aggiunge che, nel caso qualora venga adottata specifica regolamentazione, "sicuramente saranno imposti analoghi limiti di potenza della propulsione e di velocità massima, al pari di quanto avviene in Italia". A quel punto i monopattini saranno ammessi alla circolazione su strada "unicamente se rispondenti alla Direttiva Macchine, con marcatura CE e dotati di idonea copertura assicurativa".

Dunque nelle prossime settimane anche il governo sammarinese potrebbe intervenire adeguandosi alla legislazione italiana, come aveva già anticipato a San Marino Rtv il segretario con delega ai Trasporti Marco Gatti nel gennaio 2025.







