VIABILITÀ Monopattini, arriva il “targhino”: le nuove regole italiane e il caso San Marino Contrassegno identificativo e assicurazione obbligatori dal 16 maggio. Sammarinesi per ora esclusi dal poter circolare legalmente oltre confine. Almeno per ora. Il Gruppo per la Sicurezza Stradale sta valutando l'adeguamento normativo

Tra un mese esatto in Italia scatteranno i nuovi obblighi di targa e assicurazione per i monopattini elettrici. Dal 16 maggio 2026, infatti, questi mezzi dovranno necessariamente circolare dotati di un contrassegno identificativo adesivo e di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Chi non si adegua andrà incontro a sanzioni amministrative severe, comprese tra 100 e 400 euro.

La procedura per ottenere il cosiddetto “targhino” è interamente digitale. L'istanza va presentata accedendo, tramite credenziali SPID o CIE, alla piattaforma "Gestione pratiche online" del Ministero delle Infrastrutture italiano. Una volta inoltrata la domanda, la Motorizzazione incaricherà l'Istituto Poligrafico per la stampa del contrassegno plastificato e anti-contraffazione, che il proprietario potrà in seguito prenotare per il ritiro e applicare sul mezzo.

Sul fronte dei costi, la spesa è di 8,66 euro, a cui andranno sommati l'imposta di bollo e gli eventuali diritti di motorizzazione. La polizza ha invece un costo stimato tra i 25 e i 150 euro annui, in base alle garanzie scelte.



Le nuove disposizioni puntano a rafforzare sicurezza e tracciabilità, in un contesto in cui le infrazioni già oggi restano frequenti: 126 l'anno scorso a Rimini, e già 24 nei primi mesi del 2026. Tra le più comuni guida senza casco, trasporto di passeggeri e circolazione irregolare. Diverse le multe anche per circolazione sul marciapiede, transito contromano, guida in stato di ebbrezza e mancato rispetto dello stop.

E a San Marino?

Ad oggi l'uso dei monopattini non è regolamentato. Ciò significa che un cittadino del Titano non può utilizzare il proprio monopattino a Rimini restando nelle regole. Infatti, da straniero, non ha la possibilità di targare il proprio mezzo in Italia, a meno che non sia anche italiano iscritto all'Aire. Questo almeno per ora. Perché la norma di modifica del codice della strada è al vaglio del Gruppo per la Sicurezza Stradale, "che - spiega dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti la dirigente Sara Giusti - sta valutando l'opportunità di limitare le categorie di strade pubbliche su cui sarà ammessa la circolazione dei monopattini ed eventualmente di dotare i medesimi di targa di riconoscimento, considerato che la diffusione di questi mezzi di micro mobilità sul territorio sammarinese è molto limitata rispetto a quanto avviene nelle zone limitrofe".

La dirigente Urat aggiunge che, nel caso qualora venga adottata specifica regolamentazione, "sicuramente saranno imposti analoghi limiti di potenza della propulsione e di velocità massima, al pari di quanto avviene in Italia". A quel punto i monopattini saranno ammessi alla circolazione su strada "unicamente se rispondenti alla Direttiva Macchine, con marcatura CE e dotati di idonea copertura assicurativa".

Dunque nelle prossime settimane anche il governo sammarinese potrebbe intervenire adeguandosi alla legislazione italiana, come aveva già anticipato a San Marino Rtv il segretario con delega ai Trasporti Marco Gatti nel gennaio 2025.

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