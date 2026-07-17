Monopattini, nuove regole tra le polemiche. Bit Mobility sospende il servizio

Chi circola in monopattino deve fare i conti con le nuove regole: assicurazione obbligatoria, contrassegno identificativo e certificato da esibire in caso di controllo. Per il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è una "norma di civiltà", pensata per tutelare sia chi guida sia gli altri utenti della strada.

Ma l'entrata in vigore è accompagnata dalle polemiche. Le associazioni dei consumatori parlano di caos sul fronte delle polizze. Secondo Assoutenti, molti preventivi online sono spariti e in diversi segnalano premi assicurativi ben più elevati del previsto, in alcuni casi fino a 500 euro. L'associazione valuta un esposto all'Antitrust se dovessero emergere anomalie. Le difficoltà investono anche il settore dello sharing. Bit Mobility, uno dei principali operatori italiani, ha dovuto sospendere temporaneamente il servizio in tutte le città dove è presente, perché le coperture assicurative non non erano ancora attive.

L'azienda accusa la gestione della proroga: le offerte delle compagnie sarebbero arrivate solo alla vigilia dell'obbligo, senza lasciare il tempo necessario per sottoscrivere le polizze. Una situazione che, denuncia, rischia di mettere in crisi la sostenibilità economica del servizio, con costi assicurativi aumentati fino a sedici volte.

Si è dunque rivolta al Tar del Lazio, che ha respinto la richiesta urgente, confermando che l'obbligo resta pienamente in vigore, almeno fino all'udienza fissata per il 26 agosto. Intanto i controlli sono già partiti. A Rimini la Polizia Locale ha elevato 111 sanzioni dall'inizio dell'anno, soprattutto per mancato uso del casco. Ora gli agenti verificheranno anche la copertura assicurativa e il contrassegno identificativo, che dovranno essere esibiti in caso di controllo.







