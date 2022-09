Monopoly: presentata la “versione sammarinese”; l'11 settembre evento alla Cava dei Balestrieri Alla Segreteria di Stato per il Turismo una conferenza stampa allegra e fuori dagli schemi

Conferenza stampa che non poteva che concludersi con una partita al board game più famoso al Mondo, con il valore aggiunto della sammarinesità. “Finalmente è finita l'attesa”, ha dichiarato l'ideatrice del progetto: Jessica Gasperoni, imprenditrice di successo nel mondo del giocattolo, e ambasciatrice del Titano nel Regno di Thailandia. Già registrato – è stato detto - un fortissimo interesse. 10 mesi, per la realizzazione di questa idea; per divertire e veicolare l'immagine della Repubblica nel Mondo. Pedini Amati ha anche ricordato come nei giorni scorsi gli stessi piloti della MotoGP fossero stati premiati con il Monopoly San Marino. Dal Segretario al Turismo, poi, un'idea per rendere questo Monopoly – caratterizzato da particolari pedine in metallo - un prodotto ambito per i collezionisti. Fondamentale il fattore identitario: la prigione – ad esempio – è quella dei Cappuccini; fra le “insidie” anche l'autovelox di Cailungo. Sarà in vendita dal 12 settembre. Il giorno precedente la presentazione ufficiale, alla Cava dei Balestrieri; con il patrocinio di ben 9 Segreterie di Stato. Previsti DJ set, temporary store, una “sorpresa” di Luca Montersino; e la presenza – fra gli altri - dei campioni sammarinesi Alessandra Perilli e Gian Marco Berti. I primi 10 numeri del Monopoly saranno inoltre messi all'asta: il ricavato sarà devoluto all'edilizia sociale.

Nel servizio le interviste a Jessica Gasperoni (CEO IGT-Cool Things /Ambasciatrice RSM in Thailandia) e Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Turismo)

