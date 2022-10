Monopoly San Marino nel Mondo: sul Titano il collezionista Guinness World Record

Presentazione per l'estero del Monopoly di San Marino Limited Edition oggi pomeriggio all'Hotel Titano. L'evento ha attirato l'attenzione di Neil Scallan, residente nel Middlesex a nord di Londra, che è arrivato a San Marino personalmente, per comprare il Monopoly di San Marino ed aggiungerlo alla sua collezione che gli è valsa l'iscrizione ufficiale al Guinness World Record come il più grande collezionista al mondo del board game.

Nel servizio Jessica Gasperoni, titolare azienda produttrice e Neil Scallan