Monorotaia San Marino Rimini, Canti: "Mai incontrato l'architetto". La replica: "Progetto inviato tramite email"

Il Segretario al Territorio Stefano Canti smentisce categoricamente a RTV di aver incontrato l'architetto Fernando De Simone per il progetto della monorotaia Rimini-San Marino. A stretto giro replica il professionista, esponente dell'azienda elvetica Intamin, confermando che non ci sono stati incontri e la proposta era stata inviata tramite email il 25 novembre al Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Catasto Lucia Mazza.



Sul Corriere Romagna l'architetto aveva dichiarato di aver presentato il progetto alla Segreteria per conto di un'azienda elvetica, prevedendo di utilizzare la stessa tecnologia elvetica del bolognese People Mover, con binari a 5 metri di altezza, treni piccoli un terzo rispetto ai bus, nessuna sosta ai semafori e costi e impatto ambientale minori se confrontati con altri mezzi. De Simone, nell'articolo, preventivava un costo dai 15 a 20 milioni di euro per chilometro, in base al numero di stazioni intermedie e passeggeri, di cui se ne prevedono da 500 a 5000 all'ora per direzione, tagliata del 30% grazie a “un progetto europeo”.

Il percorso proposto, secondo quanto dichiarato da De Simone, partirebbe dal parcheggio dell'autostrada Rimini-Sud, per proseguire lungo la Superstrada fino a San Marino, con una diramazione verso l'aeroporto Federico Fellini. Nel suo intervento ipotizzava anche la costruzione di un parcheggio da 5000 posti all'uscita dell'autostrada, “perché ogni giorno sul Titano altrettanti lavoratori arrivano in auto”. Durata di viaggio totale del tratto prevista di 10-15 minuti, con la velocità massima di 80 km/h, “a spesa bassa e con qualunque clima” e senza alcun semaforo.

L'architetto prevedeva tre anni per la realizzazione e asserisce di aver chiesto “una concessione di 40 anni per un piano autofinanziabile con il project financing”.



