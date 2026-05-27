Mons. Domenico Beneventi eletto presidente della Commissione Episcopale per Cultura e Comunicazioni sociali

Il vescovo di San Marino-Montefeltro, monsignor Domenico Beneventi, è stato eletto alla presidenza della Commissione Episcopale per la Cultura e le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana. La nomina è arrivata nel corso dell'82ª Assemblea Generale della CEI. "La Chiesa di San Marino-Montefeltro è fiera per l'alta responsabilità che è stata affidata al proprio Pastore, che la rende ancora più partecipe nella vita della Chiesa italiana", commenta il Vicario Generale don Mirco Cesarini.

L'elezione giunge in un momento di particolare significato ecclesiale: all'indomani della pubblicazione della Lettera enciclica "Magnifica Humanitas" di Papa Leone XIV, dedicata alla custodia della persona umana nell'era dell'intelligenza artificiale, Beneventi si trova ora a guidare proprio la commissione chiamata a orientare la risposta della Chiesa italiana alle trasformazioni culturali e digitali del tempo presente.

La Diocesi sottolinea come il profilo del vescovo — la sua attenzione pastorale verso i giovani, l'impegno nel dialogo tra fede e cultura e la formazione accademica — lo renda particolarmente adatto ad accompagnare "con competenza il lavoro della Chiesa italiana in un passaggio segnato da profondi cambiamenti culturali e comunicativi."







