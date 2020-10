Mons. Turazzi in visita a Rtv: "Sono venuto per ringraziavi"

Una visita gradita nella nostra sede. "Sono venuto per ringraziavi" con queste parole il vescovo di San Marino Montefeltro è entrato a San Marino Rtv. Un grazie per quanto fatto soprattutto durante e dopo il lockdown da parte dell'emittente di Stato che non ha fatto mancare il contatto della Diocesi e del suo Vescovo, con i cittadini, attraverso le dirette delle funzioni religiose e il programma "Domani sarà bello".

Mons Turazzi è stato accolto dal Direttore Generale Carlo Romeo, che ha ricordato come il Vescovo di San Marino sia uno dei più vecchi collaboratori dell'Emittente, per un programma che festeggia il quarto anno. La visita, partita dalla radio, lo ha visto incontrare tutti i settori della Rtv: redazione, Web, programmi, amministrazione. Il Dg ha ringraziato Turazzi per il riconoscimento ad un lavoro svolto in un momento difficile: "Non sempre ci capita di ricevere ringraziamenti", ha concluso Romeo.