Monte Grimano: per gli spostamenti San Marino è assimilata al territorio comunale.

Il Sindaco di Monte Grimano, con una ordinanza ad hoc, entra nel dettaglio degli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino, assimilandola, assieme ai comuni di Mercatino Conca e Sassofeltrio, a quello del Comune di Monte Grimano Terme ai fini della sola disciplina degli spostamenti individuali.

In particolare nell'ordinanza viene sottolineato come l'impossibilità di uscire dal proprio comune sia particolarmente penalizzante per gli abitanti dei Comuni molto piccoli dove i servizi alla cittadinanza sono pochi. "Nel territorio del Comune di Monte Grimano Terme - si legge - sono presenti, esclusivamente, 2 “minimarket”, che da soli non riescono a garantire l’approvvigionamento necessario a soddisfare le esigenze della cittadinanza; nell’intero territorio comunale non vi sono stazioni di rifornimento di carburante e il numero di esercizi commerciali, artigianali, o di servizi in genere, è fortemente limitato o addirittura per alcune tipologie assente."

Il Sindaco rileva poi come "sul territorio comunale, ma in generale anche sui Comuni limitrofi la situazione epidemiologica non presenta criticità, e pertanto si rende, necessario regolamentare la possibilità di spostamento per i servizi essenziali tra il Comune di Monte Grimano Terme ed i comuni confinanti e la Repubblica di San Marino, consentendo anche lo spostamento fuori Comune."

