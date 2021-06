MARCHE Monte Grimano: visita del Presidente della Regione Acquaroli. A San Marino dice: "Facciamo squadra" Nell'incontro si è parlato dell'importanza di rilanciare il Montefeltro e stabilire sinergie territoriali

Rilanciare il Montefeltro e stabilire sinergie territoriali. Sono stati questi alcuni dei temi affrontati oggi dal Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli impegnato in una serie di incontri nel territorio marchigiano. Nel pomeriggio la visita al Comune di Monte Grimano, occasione per parlare anche di San Marino e dell'importanza di intensificare sinergie e rapporti di collaborazione.

[Banner_Google_ADS]



"Siamo territori piccoli e dobbiamo fare squadra e sinergia perché solo così possiamo recuperare quel gap di competitività - spiega Acquaroli - che questi territori meritano per bellezza e ricchezza che se noi riusciamo a mettere in rete può diventare veramente un volano economico senza eguali".

"Quelli di oggi - aggiunge - sono stati una serie di incontri molto piacevoli per cercare di rilanciare il Montefeltro e cercare di dare le risposte che questo territorio attende da anni e su cui dobbiamo lavorare tutti insieme per renderlo competitivo e per garantire i servizi essenziali".

Nel servizio l'intervista a Francesco Acquaroli (Presidente Regione Marche)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: