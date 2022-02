SOCCORSO AEREO Monte Murano: elicottero dell'Aeronautica Militare soccorre due escursionisti

Monte Murano: elicottero dell'Aeronautica Militare soccorre due escursionisti.

Nella serata di ieri, un elicottero dell'Aeronautica Militare ha contribuito al soccorso di due escursionisti sul Monte Murano, in località Serra San Quirico sull’appennino marchigiano in provincia di Ancona. Il salvataggio è avvenuto in collaborazione con i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico e dei Vigili del Fuoco.

