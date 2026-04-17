Monte Titano, chiusa via Oddone Scarito per lavori alle reti paramassi

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) informa la cittadinanza che, per consentire lo svuotamento delle reti paramassi lungo la rupe del Monte Titano, sarà disposta la chiusura di via Oddone Scarito nel tratto compreso tra via Cà Franceschino e il bivio tra via Piana e via Montalbo, che resterà completamente interdetto al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia. Previsto anche il divieto di sosta e il divieto di accesso ai pedoni. La chiusura sarà in vigore dalle ore 8:30 di lunedì 20 aprile fino alle ore 16:00 di martedì 21 aprile 2026.

L’AASLP ringrazia anticipatamente i cittadini per la collaborazione e si scusa per gli eventuali disagi causati dall’intervento, necessario per garantire la sicurezza dell’area.







