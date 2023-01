Montecopiolo: non è stata ancora trovata la donna dispersa nella neve

Risulta ancora dispersa la donna di Montecopiolo dispersa dalla giornata di domenica. Le sue ricerche sono riprese dell'alba. La donna, 65 anni, è residente in una zona impervia nel comune di Montecopiolo, frazione di Pezzano. Secondo quanto ricostruito sabato, alle prime nevicate, la donna avrebbe chiesto aiuto per poter nutrire i suoi animali. Da lunedì non si hanno sue notizie. Nella ricerca sono impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino e volontari. Tra loro anche il sindaco Pietro Rossi.

Da questa mattina partecipano anche una pattuglia composta da 2 militari e 1 unità cinofila appartenenti alla Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza dell'Abetone, giunte in elicottero.