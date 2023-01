Montecopiolo: ripartite le ricerche per la donna dispersa nella neve

Sono riprese alla luce dell'alba le ricerche della 65enne che risulta dispersa da domenica, residente in una zona impervia nel comune di Montecopiolo, frazione di Pezzano. La donna amante degli animali, ha raccolto attorno alla sua abitazione a Campo d'Arco, decine di cani e gatti e cavalli. Sembra che sabato, alle prime nevicate, avesse chiesto aiuto per poter nutrire i suoi animali. Da lunedì non si hanno sue notizie. Nella ricerca sono impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino e volontari. Tra loro anche il sindaco Pietro Rossi. Da questa mattina partecipano anche una pattuglia composta da 2 militari e 1 unità cinofila appartenenti alla Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza dell'Abetone, giunte in elicottero.