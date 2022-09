Montegiardino a Bléré rafforza il gemellaggio

Dopo tre anni di stop dovuto al Covid, le due realtà gemellate dal 2017 rinnovano amicizia e sodalizio. Istituzioni, associazioni e cittadini del Castello in visita alla città francese di Bléré, guidati dal Capitano di Castello Giacomo Rinaldi, e accompagnati anche da arcieri e tamburini della Cerna dei Lunghi Archi di San Marino, da una rappresentanza della Federazione Sammarinese Balestrieri, dal direttore generale de La Fiorita 1967. La delegazione è stata accolta con calore ed affetto dal Sindaco di Bléré Fabien Nebel. Diversi i momenti istituzionali, alla presenza anche del deputato dell’assemblea francese Daniele Labaronne, come la visita alla statua bronzea raffigurante un Leonardo, donata dalla Repubblica di San Marino nel lontano 1935 per rappresentare la gratitudine di San Marino alla Repubblica Francese che aveva accolto numerosi suoi emigranti.

