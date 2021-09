Montegiardino si candida al Best Tourism Village UNWTO

Per la Giornata Mondiale del Turismo, che si è celebrata ieri, la Repubblica di San Marino ha lanciato la candidatura di Montegiardino, - il più piccolo dei Castelli sammarinesi, unico a partecipare, - al Best Tourism Village dell'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite. Lo ha annunciato pubblicamente ai cittadini, il Segretario di Stato Federico Pedini Amati insieme alla Giunta di Castello.

Con la sua partecipazione, Montegiardino – che vanta un peculiare centro storico e in genere offre un'ottima qualità della vita a residenti e turisti, - risponde appieno alle finalità del concorso, quelle cioè di mettere in risalto l’importanza del turismo rurale e dei piccoli villaggi, valorizzandoli attraverso un progetto globale. Per l’Italia, tra l'altro è candidato anche il Comune di Rocca Pietore che i sammarinesi ben conoscono.

Al termine delle selezioni, si saprà quali villaggi meritano il marchio “Best Village” destinato, per l'appunto, agli esempi eccezionali di destinazione turistica rurale con beni culturali e naturali riconosciuti, che preservano e promuovono i valori, i prodotti e lo stile di vita rurali e comunitari e hanno un chiaro impegno per l'innovazione e la sostenibilità in tutti i suoi aspetti economici, sociali e ambientali”.

Nel video l'intervista del Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati.

