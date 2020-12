Montescudo: autobus prende fuoco durante il tragitto

Montescudo: autobus prende fuoco durante il tragitto.

Momenti di paura ieri sera a Montescudo per un autista della Start Romagna. Per ragioni da accertare l'autobus che stava conducendo, su cui fortunatamente non viaggiavano passeggeri, ha preso fuoco durante il tragitto. Le fiamme hanno avvolto il veicolo in breve tempo e il conducente è riuscito a scappare poco prima che il rogo divampasse e distruggesse il veicolo. Sul posto sono giunti prontamente i Vigili del Fuoco con un'autobotte, ma nonostante il loro intervento l'autobus è finito comunque in cenere.

Il video dello spegnimento

