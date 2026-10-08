Morgan torna in tv con "Il Libertario della Musica": su RTV un viaggio tra note, libertà e grandi classici della canzone

La musica come espressione di libertà, capace di trasformare le parole in suoni, immagini ed emozioni.

È questo il filo conduttore di “Morgan, il Libertario della Musica”, la nuova produzione originale di San Marino RTV, in onda questa sera alle 21 sul canale 550.

Nato da un progetto di Paolo Alberti, a cura di Valentina Antonioli e con la regia di Angelo Vitale, un one man show che vede protagonista Morgan in una veste inedita: non soltanto interprete e musicista, ma anche narratore e guida in un viaggio alla scoperta del linguaggio musicale.

Ad accompagnarlo, un'insolita coscienza “aliena” che, con la sua voce metallica, interviene e lo interroga, mettendo in discussione ciò che siamo abituati a dare per scontato.

Tra riflessioni, provocazioni ed esibizioni dal vivo al pianoforte, Morgan racconta come una canzone possa andare oltre il semplice significato delle parole, diventando uno spazio in cui tecnica, creatività ed emozione si incontrano.

Al centro dello spettacolo non poteva mancare l'omaggio ai grandi maestri della canzone italiana e internazionale: Morgan interpreterà “Il mio mondo” di Umberto Bindi, “Il tempo passò” di Luigi Tenco, “Il re del mondo” di Franco Battiato, “Un giudice” di Fabrizio De André, “Canzone per te” di Sergio Endrigo, “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli, insieme a classici come Imagine di John Lennon, My Way di Frank Sinatra e Loving the Alien di David Bowie.

Spazio anche ai Bluvertigo - storica band di Morgan - con Altre forme di vita. Ad accompagnarlo alla tastiera e all'armonica a bocca è Marco Simoncelli.

Un significato particolare assume anche la cornice del Monte Titano, che, come sottolinea lo stesso Morgan, diventa simbolo concreto di quella libertà che attraversa l'intero progetto. "Creare musica significa costruire uno spazio in cui l’esperienza umana può esprimersi senza dover rispettare completamente le regole del linguaggio ordinario", spiega l'artista, descrivendo un percorso che parte dalla funzione sociale della musica per arrivare alla singola parola, al suono e all'emozione. "Il percorso del programma è costruito come un viaggio progressivo. Si parte da una visione generale della musica: cosa è, perché esiste, quale funzione ha nella società, per poi scendere sempre più in profondità, fino ad arrivare al singolo brano, alla parola, al suono, alla struttura minima della canzone. È un movimento dall’esterno verso l’interno, dal sistema alla singola emozione, dalla teoria all’esperienza diretta".

“Con Il Libertario della Musica proseguiamo nel percorso di produzioni originali su cui RTV sta investendo, con l’obiettivo di costruire un’offerta riconoscibile, capace di unire qualità, sperimentazione e grandi protagonisti della cultura e dello spettacolo – commenta Roberto Sergio, Direttore Generale San Marino RTV che di questo progetto è supervisore editoriale -. Morgan porta in questo progetto non solo il suo talento di artista, ma una competenza musicale profonda, mettendola al servizio di un racconto colto, ma accessibile. È questo il servizio pubblico che vogliamo: capace di produrre programmi con una forte identità, nati a San Marino, ma pensati per dialogare con un pubblico più ampio”.











