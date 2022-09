Mortalità a San Marino, tutto sta tornando nella norma dopo l'emergenza pandemica

Dallo scorso mese di febbraio a San Marino i decessi registrati sono tornati in linea con la media degli anni pre-Covid: è la segreteria alla Sanità a fornire le cifre esatte, per cui nel triennio 2017-2019 la media dei decessi annuali era di 258, mentre i decessi registrati in un solo anno, il 2020, anno del Covid, sono stati 343. 312 l'anno seguente, il 2021. Da febbraio ad agosto scorsi invece sono stati 151, dunque tutto sta tornando nella media degli anni pre-Covid e, conclude la Segreteria, “al di fuori delle ondate più acute di coronavirus, la mortalità a San Marino è del tutto in linea con le sue medie storiche”. A proposito di ultimi dati Covid, i positivi attivi sono scesi a 71, 15 i nuovi positivi dall'ultima rilevazione che risale al 14 settembre, 27 le guarigioni. Un solo ricovero, nessuno in terapia intensiva. Anche la percentuale di positivi, rispetto ai tamponi eseguiti, è diminuita nell'ultima settimana, scendendo sotto il 10% (9,79%). E' dal 15 agosto scorso che i ricoverati non sono mai più di una unità. In Italia sono meno di novemila i nuovi casi (8.259) per effetto dei pochi tamponi della domenica, 31 i decessi. 731 i nuovi casi in Emilia Romagna, 3 le vittime.