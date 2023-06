I Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini si uniscono all’unanime cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi e, in una nota, partecipano al lutto per la perdita di quello che definiscono "un protagonista di alto profilo che ha segnato in misura incisiva la storia dell’imprenditoria e della politica italiana contemporanea".