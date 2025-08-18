Morte di Pippo Baudo, il ricordo del Consiglio di Amministrazione della San Marino RTV

"A nome di tutto il Consiglio di Amministrazione della San Marino RTV mi unisco alle espressioni di cordoglio per la scomparsa di Pippo Baudo, già manifestate dal Congresso di Stato di San Marino per il tramite del Segretario di Stato all’Informazione. Grati per la testimonianza che Pippo Baudo, con la sua personalità e la sua professionalità, ha dato allo sviluppo della televisione, esprimiamo alla famiglia e ai vertici RAI le più sentite condoglianze.”

Queste le parole di Pasquale Valentini, Presidente del Consiglio di Amministrazione di San Marino RTV.



