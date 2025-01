SAN MARINO Morte improvvisa cagnolina a Serravalle: l'autopsia rileva intossicazione da paracetamolo La famiglia, dopo questa prima evidenza, si dice comunque pronta a sporgere denuncia. Se lo facesse secondo Apas sarebbe importante che le forze dell'ordine effettuassero ispezioni all'interno del parco.

Nuovo caso di avvelenamento sul Titano? Nei giorni scorsi è morta improvvisamente Icy, cagnolina di un anno. I proprietari hanno subito lanciato l'allarme sui social. Oggi l'esito dell'autopsia sull'animale: rilevata una intossicazione da paracetamolo, sostanza che sulla base della ricostruzione dei proprietari, l'animale avrebbe ingerito nell'area sgambamento del parco Laiala. Ancora presto per dare per certo l'avvelenamento, anche perché lunedì si attenderebbero ulteriori conferme riguardo a patologie pregresse che potrebbero essere all'origine del decesso.

La famiglia, dopo questa prima evidenza, si dice comunque pronta a sporgere denuncia. Se lo facesse secondo Apas sarebbe importante che le forze dell'ordine effettuassero ispezioni all'interno del parco per constatare la presenza di esche contenenti la sostanza, presente in diversi medicinali di uso comune.

Se l'avvelenamento fosse però confermato si tratterebbe di una modalità inedita legata alla sostanza utilizzata: la veterinaria Roberta Gai, durante la puntata di “Viceversa” di mercoledì scorso, ha infatti ricordato che in passato le sostanze letali utilizzate a tale scopo erano state altre: erbicidi o antigelo per auto. Per ora si resta obbligatoriamente nel campo delle ipotesi.

