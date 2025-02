RIMINI Morte Indino: Pedini Amati, 'Grande l'impegno profuso per l'economia dei nostri territori' Con quello del Segretario di Stato al Turismo, tanti i messaggi di cordoglio.

Morte Indino: Pedini Amati, 'Grande l'impegno profuso per l'economia dei nostri territori'.

"Mi unisco a tutti coloro che in queste ore piangono la scomparsa di Gianni Indino e ne celebrano lo spessore umano e l’impegno profuso negli anni per l’economia della città di Rimini e dei nostri territori", Il Segretario di Stato al Turismo ricorda come il presidente Confcommercio di Rimini abbia messo a disposizione le sue esperienze e la sua competenza per salvaguardare e sviluppare l’imprenditoria locale in numerosi settori strategici, fra gli altri quelli del turismo e del divertimento.

"Ho avuto il piacere di collaborare con lui - ricorda Federico Pedini Amati - e l’onore di poterlo considerare un amico. Ad Anna, Valentina e Federico vanno il mio personale abbraccio e il cordoglio della Segreteria di Stato per il Turismo".

Sono tanti in queste ore i ricordi e i messaggi di cordoglio dalla politica, alle istituzioni, dal sociale alle categorie economiche fino ai singoli che lo hanno conosciuto.

“Gianni lascia un grande vuoto, non solo nel settore del commercio e delle discoteche, ma in tutta la nostra comunità – afferma la sindaca di Riccione, Daniela Angelini –. Ho avuto il privilegio di conoscerlo nell’ambito della Confcommercio e posso dire con certezza che era una persona di grande educazione e rispetto, sempre attento ai suoi collaboratori e dipendenti. Con lui si poteva lavorare con fiducia per costruire un futuro innovativo non solo per il commercio e per il mondo dell’intrattenimento notturno, ma per il bene di tutto il nostro territorio".



"Con Gianni Indino se ne va un pilastro della Riviera - scrive il presidente della Regione Emilia Romagna -, una persona nota e stimata da tutti coloro che lo hanno conosciuto e hanno potuto lavorare con lui. Un amico, una persona positiva e propositiva, con un grande amore per il nostro territorio. Sempre col sorriso sul volto, sempre alla ricerca di qualcosa in più per far crescere la sua Rimini e tutta la nostra comunità. Il suo spirito di iniziativa che lo ha accompagnato negli anni in tutte le sfide, nei ruoli e negli incarichi che ha ricoperto, resterà sempre a testimonianza del suo valore", conclude Michele de Pascale sui social.

Parole di commozione arrivano anche dalla senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli, che lo descrive come una "persona entusiasta della vita, capace e appassionata, sempre attenta alle dinamiche territoriali". "Affrontiamo sempre le tematiche della comunità con spirito innovativo e costruttivo – aggiunge –. Il mio cordoglio sincero giunga ai figli e alla moglie Anna".

Anche il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Gianni Indino, ricordandone il costante impegno per il territorio e il settore del divertimento. "Vedo in lui un grande amore per questa terra che lo accoglie tanti anni fa – dichiara – e apprezzo le tante iniziative promosse per il bene della comunità e per promuovere Rimini".

Dal mondo delle categorie economiche, arriva il ricordo di Fabrizio Vagnini e Mirco Pari di Confesercenti provinciale Rimini. "Con la scomparsa di Gianni Indino se ne va uno dei maggiori protagonisti della scena riminese, dalla comunicazione all’imprenditoria – scrivono –. Pur con visioni diverse, ci confrontiamo spesso su temi comuni, e oggi viene a mancare un interlocutore prezioso".



Cordoglio al quale si unisce la redazione della San Marino Rtv che in tutti questi anni ha trovato in Gianni Indino un interlocutore sempre disponibile, propositivo e dalla grande umanità.

