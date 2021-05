Mosca: 'San Marino ha sconfitto il Covid grazie allo Sputnik'

"San Marino è il primo Paese - piccolo è vero, ma è pur sempre un Paese - ad aver sconfitto il Covid in Europa. Sono stati coraggiosi. San Marino è l'esempio - insieme a Israele - che la campagna di vaccinazione funziona, in termini reali. E' un esempio positivo per il mondo. E lo è per Sputnik V, perché il 90% delle vaccinazioni a San Marino è stata fatta con il nostro vaccino". Lo ha detto Kirill Dmitriev, amministratore delegato del Fondo russo per gli Investimenti Diretti (RDIF), responsabile della commercializzazione dello Sputnik V all'estero, nel corso di un incontro con la stampa.









"Questi risultati - prosegue RDFI in una nota - dimostrano l'efficacia di Sputnik V contro il ceppo britannico che si sta diffondendo in Europa, anche nella vicina Italia". "Il tasso di infezione a San Marino era a quasi 250 casi alla settimana all'inizio di aprile ma non ci sono stati casi di infezione dal 4 maggio: il tasso dunque è sceso di 250 volte", sottolinea la nota. A San Marino "il 74% della popolazione dai 16 anni in su" è stata vaccinata con la prima dose di un vaccino Covid e "il 90% di queste vaccinazioni sono state effettuate con lo Sputnik V". La vaccinazione a San Marino ha anche contribuito "a eliminare i casi di morte causati dal virus", come testimonia il fatto che il Paese "ha chiuso il suo reparto ospedaliero per il trattamento dei pazienti infettati dal coronavirus". Mosca, aggiunge RDFI, è pronta a "fornire altre dosi" a San Marino se deciderà di aprire la sua campagna vaccinale ai "non residenti", siano essi frontalieri o, probabilmente in una seconda fase, turisti. (Ansa)

Leggi la nota del RDIF (English language)