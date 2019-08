MotoGP: svelati numeri, novità ed eventi, si rafforza il rapporto San Marino-Riviera

Le intervista a Andrea Corsini e a Gianluca Brasini

Svelati dettagli e novità sul Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Gli organizzatori hanno parlato di una "nuova era" e "nuovi obiettivi", perché non si parla solo di sport. Un'attenzione particolare è rivolta al marketing turistico e alla sostenibilità, nella "Motor Valley", la valle dei motori. Si inizierà il 13 settembre, con il clou delle gare il 15, al circuito Marco Simoncelli. La MotoGP festeggia i risultati raggiunti: gli spettatori sono più che raddoppiati, dai 78mila del 2010 ai quasi 160mila del 2018. L'indotto equivale a poco più di 62 milioni di euro. 300mila gli appassionati presenti in territorio nel periodo che precede le corse. Diverse le idee e le collaborazioni durante l'evento: raccolta differenziata, stop agli sprechi alimentari e un momento dedicato ai disabili con una passeggiata nel circuito. Alla presentazione hanno partecipato i segretari di Stato al Turismo e allo Sport, Augusto Michelotti e Marco Podeschi, per una manifestazione che unisce i territori coinvolti. Sul Titano saranno allestiti dei punti dedicati al gran premio e il 12 settembre le contrade di Città si trasformeranno in un circuito per il pre-evento della MotoGP.

Nel video, le interviste ad Andrea Corsini, assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, e a Gianluca Brasini, assessore allo Sport del Comune di Rimini