Movember: raccolta fondi in ospedale

In occasione della campagna internazionale dedicata alla prevenzione del tumore alla prostata, il gruppo Movember San Marino e l'Associazione Oncologica ieri hanno allestito presso l'ospedale di Stato un banchetto per raccogliere fondi e richiamare l’attenzione della popolazione su questa patologia. L'Iss – proprio in chiave prevenzione - ha disposto, a tal proposito, quattro sedute ambulatoriali extra, che hanno riscosso un ampio successo in termini di richieste da parte degli utenti. Durante il pomeriggio, promosso anche l'appuntamento di mercoledì 27 novembre per la presentazione, presso la sede del Consorzio Vini, delle nuove bottiglie di Brugneto con etichetta dedicata al Movember.