Movember: sul Titano la campagna internazionale contro tumore prostata

San Marino aderisce anche quest’anno al “Movember”, la campagna internazionale contro il tumore alla prostata, a cui ha aderito per la prima volta lo scorso anno, su iniziativa del gruppo Movember San Marino, la Segreteria di Stato alla Sanità e l’ISS, in collaborazione con l’Associazione Oncologica Sammarinese. Chi aderisce all’iniziativa si identifica nel portare i baffi o lasciarseli crescere durante questo mese, come simbolo della campagna internazionale e dell’intero movimento. Il carcinoma prostatico risulta la prima patologia per insorgenza nei maschi sul Titano, con un’incidenza di circa 20 nuovi casi all’anno. Sono 43 i pazienti in cura negli ultimi tre anni presso l'Oncologia dell’Ospedale di Stato, a cui si aggiungono i 16 casi dei primi nove mesi del 2019. Sono inoltre 13 i pazienti in assistenza domiciliare. Fiore all’occhiello della campagna 2019, come l’anno scorso, saranno le quattro sedute ambulatoriali extra, attivate dall’Urologia nei giorni 6, 13, 20 e 27 novembre, in cui è possibile effettuare, su richiesta, la prima visita urologica per i maschi dai 50 anni d’età (o 45 anni se presente familiarità).