Mr APPs srl: lanciata l'applicazione per digitalizzare i Comuni

Giacomo Agostini

Il Comune dentro un app. È l'ultimo progetto dell'azienda sammarinese MrApp, un'applicazione per smartphone e tablet che permette di racchiudere tutte le informazioni dei Comuni che ne fanno richiesta: dagli eventi in programma alle segnalazioni sulla viabilità.

L'idea nasce dalla volontà di migliorare la fruibilità dei servizi delle varie realtà rendendoli smart e accessibili a tutti in poco tempo. Sono già 30 i Comuni italiani che hanno richiesto il servizio e migliaia gli utenti che lo utilizzano per restare informati, con un tocco, sulle ultime novità in programma intorno a loro.

Nel servizio l'intervista a Giacomo Agostini (CEO MrApp)