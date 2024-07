METEO ED ESTATE

Mucillagine a Rimini, visibile da San Marino

Settore pesca e balneare temono ripercussioni negative. La speranza che la perturbazione, da stasera a mercoledì, spazzi via le alghe in decomposizione. A giugno - 25% delle presenze sulle spiagge dell'Emilia Romagna. Calo in tutta Italia