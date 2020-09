Multe anomale dall'Italia, Sportello Consumatori e UCS: "non vanno pagate"

Sportello Consumatori e UCS avvertono i residenti di evidenti anomalie sulle multe per infrazioni stradali in Italia e li invitano a non pagare prima delle necessarie verifiche. Decisione maturata in seguito a diverse segnalazioni per contravvenzioni commesse in Italia non in epoca recente; la motivazione ricorrente sarebbe il transito in zone a traffico limitato. Richieste di pagamento con elementi – scrivono le due associazioni a difesa dei consumatori - fortemente sospetti, a partire dal luogo da cui provengono le lettere, uno studio legale di Firenze, inviate per posta ordinaria e non per raccomandata. E che potrebbero far pensare ad una truffa o ad un mancato recepimento delle norme sammarinesi.