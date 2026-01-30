Multe per sosta sui parcheggi disabili, numeri in calo a San Marino

Calano a San Marino le sanzioni per la sosta irregolare nei parcheggi riservati alle persone con disabilità. Nel 2025 le multe hanno raggiunto quota 4.406 euro, in diminuzione rispetto ai 6.400 euro del 2024 e ai 7.450 euro del 2023, delineando un trend in costante calo negli ultimi tre anni. Un dato che può essere letto come un segnale incoraggiante sul fronte della sensibilità e del rispetto delle regole da parte dei cittadini. Meno infrazioni significano infatti maggiore attenzione ai diritti delle persone con disabilità e un uso più corretto degli spazi a loro dedicati, fondamentali per garantire autonomia e inclusione nella vita quotidiana.

Il calo di questi anni è frutto anche del lavoro di sensibilizzazione del passato. Ad esempio nel 2017 la Commissione Sammarinese CSD Onu aveva lanciato l'allarme per i comportamenti “poco civili” da parte di alcuni automobilisti, con un utilizzo improprio e reiterato dei parcheggi riservati alle persone con disabilità. Proprio a partire da quelle criticità si sono intensificati i controlli che hanno portato ad un aumento delle sanzioni. Anche ciò sembra aver contribuito a una maggiore consapevolezza e attenzione da parte degli automobilisti.

Come negli anni scorsi, il Congresso di Stato ha devoluto l'intero importo in favore dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, per la copertura degli oneri destinati alla promozione e allo sviluppo di progetti finalizzati al miglioramento della vita delle persone con disabilità, promossi da parte delle Associazioni Sammarinesi di Volontariato.







